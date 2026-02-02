Trump contro Bombardier | la minaccia sui jet canadesi che rischia di ritorcersi contro gli Usa

Donald Trump ha minacciato Bombardier, il costruttore canadese di jet, cercando di far crollare le azioni dell’azienda. La mossa mira a dimostrare che senza il mercato americano, le perdite di denaro di Bombardier sarebbero molto più alte. La situazione crea tensioni tra Stati Uniti e Canada, e potrebbe tornare contro Trump stesso.

La manovra di Donald Trump contro il costruttore canadese Bombardier ha uno scopo ben preciso: far crollare le azioni dimostrando che senza il mercato aeronautico degli Stati Uniti le perdite di denaro sono elevatissime. Null'altro, una ritorsione contro i ritardi di certificazione applicati ai jet d'affari della Gulfstream (azienda di General Dynamics) prodotti negli Usa e che senza quel foglio di carta non possono essere venduti in Canada. Così il tycoon l'ha buttata sul piatto: una chiara minaccia di revocare la certificazione degli aerei a cabina larga del produttore di jet prodotti in Canada e di imporre dazi all'importazione del 50% sui nuovi aerei fino a quando il Canada non avrà certificato l'ultimo velivolo prodotto dall'azienda concorrente degli States.

