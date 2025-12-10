Meloni esulta | Drastico calo dei flussi migratori in Europa Ma è vero? Ecco i numeri

Negli ultimi tempi, Meloni ha annunciato un drastico calo dei flussi migratori in Europa, suscitando dibattiti e opinioni contrastanti. Ma quanto sono affidabili questi dati? In questo articolo analizziamo i numeri ufficiali e le interpretazioni possibili, per capire se la realtà corrisponde alle dichiarazioni fatte.

I numeri possono dire molte cose, ma possono anche essere usati per dire tutto e il contrario di tutto. Anche quando si parla di migrazione, un tema molto caro al governo Meloni, le cifre diventano una bandiera da agitare per attaccare un esecutivo o difendere il suo operato. Per la premier la.

Meloni, 'il drastico calo nel flusso dei migranti mostra che siamo sulla giusta via' - "Il drastico calo dei flussi migratori irregolari verso l'Europa, così come la significativa diminuzione dei decessi e delle sparizioni di migranti nel Mediterraneo, insieme ai progetti di formazione ...

Migranti, Meloni: "I risultati ci dicono che siamo sulla strada giusta" - Il premier: "Il drastico calo dei flussi migratori irregolari verso l'Europa, la significativa diminuzione dei decessi e delle sparizioni di migranti nel Mediterraneo, insieme ai progetti di formazion ...

