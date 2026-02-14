Il presidente Meloni ha annunciato che l’Italia contribuirà al Piano Mattei per sostenere gli obiettivi dell’Unione Africana, sottolineando come il Paese voglia rafforzare i rapporti con l’Africa attraverso iniziative concrete. La decisione nasce dall’esigenza di rafforzare la cooperazione tra i due continenti, soprattutto in settori come energia e sviluppo sostenibile. Meloni ha evidenziato come l’Italia intenda mettere a disposizione expertise e risorse per favorire un dialogo più efficace con i paesi africani.

ROMA (ITALPRESS) – “Ho l’onore di guidare una Nazione che ha nel proprio DNA caratteristiche che storicamente la rendono un partner rispettato e apprezzato: propensione al dialogo, capacità di confronto, rispetto per gli altri prima di tutto. Una nazione che ha costruito parte della sua identità e della sua politica estera sul profondo significato di una guerra che, in tempi instabili e imprevedibili come i nostri, può essere la chiave per tracciare la rotta”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla riunione plenaria della 39esima sessione ordinaria dell’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il nome di Giorgia Meloni è legato alla sua recente dichiarazione sull’importanza dell’Africa per l’Italia e l’Europa.

Il governo italiano ha lanciato il Piano Mattei, puntando a rafforzare i rapporti con l’Africa, e Giorgia Meloni ha definito questa iniziativa “un patto tra nazioni libere” volto a cambiare il modo di collaborare.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Meloni Piano Mattei contributo dell’Italia al servizio degli obiettivi dell’UA; Italia-Africa, Meloni: Nostro futuro dipende dal vostro, Piano Mattei contributo a vostra agenda; Meloni in Africa per il piano Mattei; Il Piano Mattei al centro del vertice di Addis Abeba con Meloni.

Meloni Piano Mattei contributo dell'Italia al servizio degli obiettivi dell'UAROMA (ITALPRESS) – Ho l’onore di guidare una Nazione che ha nel proprio DNA caratteristiche che storicamente la rendono un partner ... iltempo.it

Italia-Africa, Meloni: Nostro futuro dipende dal vostro, Piano Mattei contributo a vostra agenda(Adnkronos) - L'Italia e l'Europa non possono pensare al futuro senza prendere l'Africa nella giusta considerazione, perché il nostro futuro dipende dal vostro. Così la presidente del Consiglio, Gio ... msn.com

La premier assente alla conferenza sulla sicurezza, celebra in Etiopia il “rivoluzionario” piano Mattei facebook

Post Edited: Piano Mattei, Meloni “I risultati raggiunti sono semi per un nuovo raccolto” x.com