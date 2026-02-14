Meloni Piano Mattei contributo dell’Italia al servizio degli obiettivi dell’UA

Da ildenaro.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Meloni ha annunciato che l’Italia contribuirà al Piano Mattei per sostenere gli obiettivi dell’Unione Africana, sottolineando come il Paese voglia rafforzare i rapporti con l’Africa attraverso iniziative concrete. La decisione nasce dall’esigenza di rafforzare la cooperazione tra i due continenti, soprattutto in settori come energia e sviluppo sostenibile. Meloni ha evidenziato come l’Italia intenda mettere a disposizione expertise e risorse per favorire un dialogo più efficace con i paesi africani.

ROMA (ITALPRESS) – “Ho l’onore di guidare una Nazione che ha nel proprio DNA caratteristiche che storicamente la rendono un partner rispettato e apprezzato: propensione al dialogo, capacità di confronto, rispetto per gli altri prima di tutto. Una nazione che ha costruito parte della sua identità e della sua politica estera sul profondo significato di una guerra che, in tempi instabili e imprevedibili come i nostri, può essere la chiave per tracciare la rotta”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla riunione plenaria della 39esima sessione ordinaria dell’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Italia-Africa, Meloni: “Nostro futuro dipende dal vostro, Piano Mattei contributo a vostra agenda”

Il nome di Giorgia Meloni è legato alla sua recente dichiarazione sull’importanza dell’Africa per l’Italia e l’Europa.

Piano Mattei, l'Italia guida la rinascita dell'Africa. Meloni: "Un patto tra nazioni libere, scommessa vincente"

Il governo italiano ha lanciato il Piano Mattei, puntando a rafforzare i rapporti con l’Africa, e Giorgia Meloni ha definito questa iniziativa “un patto tra nazioni libere” volto a cambiare il modo di collaborare.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Meloni Piano Mattei contributo dell’Italia al servizio degli obiettivi dell’UA; Italia-Africa, Meloni: Nostro futuro dipende dal vostro, Piano Mattei contributo a vostra agenda; Meloni in Africa per il piano Mattei; Il Piano Mattei al centro del vertice di Addis Abeba con Meloni.

meloni piano mattei contributoMeloni Piano Mattei contributo dell'Italia al servizio degli obiettivi dell'UAROMA (ITALPRESS) – Ho l’onore di guidare una Nazione che ha nel proprio DNA caratteristiche che storicamente la rendono un partner ... iltempo.it

meloni piano mattei contributoItalia-Africa, Meloni: Nostro futuro dipende dal vostro, Piano Mattei contributo a vostra agenda(Adnkronos) - L'Italia e l'Europa non possono pensare al futuro senza prendere l'Africa nella giusta considerazione, perché il nostro futuro dipende dal vostro. Così la presidente del Consiglio, Gio ... msn.com