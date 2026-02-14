Meloni | Non condivido le critiche di Merz alla cultura Maga Saremo al Board per Gaza

Giorgia Meloni ha respinto le critiche di Friedrich Merz sulla cultura Maga, spiegando che non le condivide. La premier ha precisato che le valutazioni politiche rientrano nelle decisioni dei singoli leader e non sono di competenza dell’Unione europea. Meloni ha inoltre annunciato che parteciperà alla riunione del Board dedicata alla questione di Gaza, ribadendo l’impegno del governo italiano sulla questione.

Se condivido le critiche di Merz alla cultura ‘Maga’? “No, direi di no. Queste sono valutazioni politiche, Ogni leader le fa come ritiene, ma non è un tema di interesse, di competenza dell’Unione europea. Sono valutazioni dei partiti”. Così Giorgia Meloni a margine dei lavori del summit dell’Unione africana ad  Addis Abeba, prima di riprendere il volo per l’Italia. Una missione conclusa con successo mentre a Monaco si riuniva la Conferenza europea per la sicurezza. Meloni: non condivido il giudizio di Merz sulla cultura Maga. Inevitabile un commento sul vertice dei partner europei anche alla luce dei complessi rapporti tra Bruxelles e la Casa Bianca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

