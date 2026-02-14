Meloni | Italia invitata al Board per Gaza come osservatore ci saremo

Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia parteciperà come osservatore al Board per Gaza, perché è stata invitata ufficialmente. La premier ha spiegato che questa scelta permette al Paese di mantenere una posizione neutrale senza compromettere la propria costituzionalità. La decisione arriva in un momento di tensione crescente nella regione, con l’Italia che preferisce agire senza entrare direttamente nel conflitto.

"Siamo stati invitati come Paese osservatore, secondo noi è una buona soluzione rispetto al problema che chiaramente abbiamo della compatibilità anche costituzionale con l'adesione al Board of Peace. Dall'altra parte ho sempre detto che con tutto il lavoro che l'Italia ha fatto, sta facendo e deve fare in Medio Oriente per stabilizzare una situazione molto complessa e fragile, una presenza italiana ed anche europea sia necessaria. Quindi penso che risponderemo positivamente a questo invito a partecipare come Paese osservatore, a quale livello lo dobbiamo ancora vedere, perché l'invito è arrivato ieri". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, ha ricevuto l'invito di Donald Trump a partecipare al Board of Peace di Davos.

