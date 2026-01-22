Board per Gaza, Meloni frena su partecipazione Italia

L’Italia valuta attentamente la propria posizione riguardo alla partecipazione al Board per Gaza. La premier Meloni ha dichiarato che, al momento, preferisce non aderire, citando motivazioni di natura costituzionale. La decisione riflette una valutazione prudente delle implicazioni legali e politiche, mantenendo un atteggiamento di cautela rispetto alle iniziative internazionali in un contesto complesso e delicato.

La risposta dell’Italia all’invito a far parte del Board per Gaza: la premier Meloni frena sulla nostra partecipazione per una “incompatibilità costituzionale”. Ma – ha chiarito – restiamo “aperti e interessati”. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Meloni conferma che l’Italia non entrerà nel Board of peace su GazaLa premier Giorgia Meloni ha confermato che l’Italia non entrerà nel Board of peace su Gaza, iniziativa promossa dall'ex presidente Donald Trump.

Annuncio di Meloni su Gaza: “L'Italia è stata invitata a far parte del Board per la Pace” | GUARDAIl governo italiano ha annunciato di essere stato invitato a entrare nel Board per la Pace relativo alla situazione di Gaza.

Meloni frena sul Board per Gaza: Problema costituzionale, serve più tempoLa premier: Ma siamo aperti e interessati, non è intelligente autoescludersi. Comunque nessun organismo può sostituire l’Onu ... repubblica.it

Il sottosegretario alla Difesa Perego (FI): “Board per Gaza Ci sia sintonia. Con Putin sarebbe ambiguo. Fondamentale valutare con attenzione la cornice giuridica, politica e strategica". Di @LucaRoberto11 x.com