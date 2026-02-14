Meloni | Italia invitata al Board per Gaza ci saremo

Meloni ha annunciato che l’Italia parteciperà al Board per Gaza, dopo aver ricevuto un invito ufficiale come Paese osservatore. La premier spiega che questa scelta rappresenta una risposta concreta alle preoccupazioni sulla compatibilità tra l’adesione e la Costituzione italiana. La decisione arriva in un momento di tensione crescente nella regione e segue le discussioni tra il governo e le autorità internazionali.

"Siamo stati invitati come Paese osservatore, secondo noi è una buona soluzione rispetto al problema che chiaramente abbiamo della compatibilità anche costituzionale con l'adesione al Board of Peace. Dall'altra parte ho sempre detto che con tutto il lavoro che l'Italia ha fatto, sta facendo e deve fare in Medio Oriente per stabilizzare una situazione molto complessa e fragile, una presenza italiana ed anche europea sia necessaria. Quindi penso che risponderemo positivamente a questo invito a partecipare come Paese osservatore, a quale livello lo dobbiamo ancora vedere, perché l'invito è arrivato ieri". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia parteciperà come osservatore al Board per Gaza, perché è stata invitata ufficialmente.

Il governo italiano ha annunciato di essere stato invitato a entrare nel Board per la Pace relativo alla situazione di Gaza.

