Massimiliano Bruno l' intervista al regista | Gli uomini le donne e tutto quello che ci divide e ci unisce
L’intervista a Massimiliano Bruno esplora il suo nuovo film,
Massimiliano Bruno parla come scrive e come dirige: senza protezioni, senza pose, lasciando che i pensieri seguano il loro corso naturale. Anche quando toccano zone fragili, intime, persino scomode. 2 cuori e 2 capanne, il film con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi al cinema dal 22 gennaio (prodotto da IIF e distribuito da Vision Distribution) nasce così, da una discussione privata, da una crepa quotidiana che si allarga fino a diventare racconto collettivo. Un film che usa la commedia per interrogarsi su ciò che oggi divide uomini e donne, genitori e figli, adulti e ragazzi, senza la pretesa di dare risposte definitive, ma con il desiderio ostinato di cercarle. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Leggi anche: Le donne a Riyadh, gli uomini a Torino. Cosa ci dicono le Finals sul tennis mondiale
Leggi anche: Gemma Galgani ci prova con Bonolis in diretta TV: A Uomini e Donne ci sono io!
Intervista al regista Massimiliano Bruno: 22 gennaio tra cinema e teatro; '2 Cuori 2 Capanne' - Intervista a Edoardo Leo, Claudia Pandolfi e al regista Massimiliano Bruno; La nostra video intervista a Massimiliano Bruno, Claudia Pandolfi e Edoardo Leo - HD; Il cast di '2 Cuori 2 Capanne': Ascoltiamo i giovani, stanno cambiando il mondo.
Massimiliano Bruno: “Al cinema non amo apparire. Fermato dalla malattia, sono rinato con mio figlio” - Il regista torna in sala con “2 cuori e 2 capanne”, con Claudia Pandolfi e Edoardo Leo. repubblica.it
Innamorarsi è un attimo. Spiegarlo agli amici, un'impresa. 2 cuori e 2 capanne, diretto da Massimiliano Bruno, arriva al cinema dal 22 gennaio. Nel cast Edoardo Leo, Claudia Pandolfi, Gianmarco Tognazzi, Giorgio Colangeli e Benedetta Tiberi. Una produzion - facebook.com facebook
W il cinema italiano: grazie a Mariana Rodriguez per aver festeggiato il record di incasso di Buen Camino, e grazie a Massimiliano Bruno al cinema con Due cuori Due capanne a domani con #LVB x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.