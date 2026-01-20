L’intervista a Massimiliano Bruno esplora il suo nuovo film,

Massimiliano Bruno parla come scrive e come dirige: senza protezioni, senza pose, lasciando che i pensieri seguano il loro corso naturale. Anche quando toccano zone fragili, intime, persino scomode. 2 cuori e 2 capanne, il film con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi al cinema dal 22 gennaio (prodotto da IIF e distribuito da Vision Distribution) nasce così, da una discussione privata, da una crepa quotidiana che si allarga fino a diventare racconto collettivo. Un film che usa la commedia per interrogarsi su ciò che oggi divide uomini e donne, genitori e figli, adulti e ragazzi, senza la pretesa di dare risposte definitive, ma con il desiderio ostinato di cercarle. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Massimiliano Bruno, l'intervista al regista: “Gli uomini, le donne e tutto quello che ci divide e ci unisce”

