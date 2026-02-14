Meloni | Non condivido Merz su Maga
Meloni critica Merz per la posizione sulla Maga, affermando che non la condivide. La premier spiega che l’Italia è stata invitata come osservatore a Gaza, un passo importante. Ha anche aggiunto che il nostro Paese può partecipare al Board of Peace grazie a un’adesione che rispetta la nostra Costituzione.
12.00 "Siamo stati invitati come Paese osservatore a Gaza. Una buona soluzione. Abbiamo della compatibilità anche costituzionale con l'adesione al Board of Peace". Così il premier Meloni ad Addis Abeba sulla riunione convocata da Trump giovedì a Washington. "Va capito a quale livello la nostra partecipazione". Meloni si è poi espressa a favore delle considerazioni del cancelliere tedesco Merz che l'Europa debba fare di più sulla sicurezza. Ma non condivide le critiche di Merz alla cultura 'Maga' e dice: "Sono valutazioni politiche".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Meloni: «In Europa dobbiamo lavorare su quello che ci unisce. Critiche di Merz a Trump e al mondo Maga? Non le condivido»
Giorgia Meloni ha risposto alle critiche di Merz su Trump e sul mondo Maga, dichiarando di non condividerle, mentre concludeva una serie di incontri con i leader africani.
Altolà di Merz agli Usa: "No alla cultura Maga. Rifondiamo l’Alleanza"
Il leader della CDU, Friedrich Merz, ha criticato gli Stati Uniti perché spingono per la cultura Maga.
Argomenti discussi: Meloni, ricetta condivisa con Merz. Ma rimane il dialogo Roma-Parigi; Meloni prepara il debutto con Merz. Vertice con i ministri: sul tavolo energia e industria; L'industria affonda, l'asse Meloni-Merz sfila al vertice Ue in Belgio; Meloni: 'Cooperazione con Merz non è contro qualcuno'.
