Meloni | Non condivido Merz su Maga

Meloni critica Merz per la posizione sulla Maga, affermando che non la condivide. La premier spiega che l’Italia è stata invitata come osservatore a Gaza, un passo importante. Ha anche aggiunto che il nostro Paese può partecipare al Board of Peace grazie a un’adesione che rispetta la nostra Costituzione.

12.00 "Siamo stati invitati come Paese osservatore a Gaza. Una buona soluzione. Abbiamo della compatibilità anche costituzionale con l'adesione al Board of Peace". Così il premier Meloni ad Addis Abeba sulla riunione convocata da Trump giovedì a Washington. "Va capito a quale livello la nostra partecipazione". Meloni si è poi espressa a favore delle considerazioni del cancelliere tedesco Merz che l'Europa debba fare di più sulla sicurezza. Ma non condivide le critiche di Merz alla cultura 'Maga' e dice: "Sono valutazioni politiche".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Giorgia Meloni ha risposto alle critiche di Merz su Trump e sul mondo Maga, dichiarando di non condividerle, mentre concludeva una serie di incontri con i leader africani.

Il leader della CDU, Friedrich Merz, ha criticato gli Stati Uniti perché spingono per la cultura Maga.

