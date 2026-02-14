Meloni ad Addis Abeba | L’Italia ha nel Dna il rispetto per gli altri e la propensione al dialogo

Giorgia Meloni si trova ad Addis Abeba, in Etiopia, dopo aver partecipato all’Assemblea dei leader dell’Unione africana, un incontro che riunisce rappresentanti di diversi paesi del continente. Durante la visita, ha ribadito che l’Italia ha nel suo DNA il rispetto per gli altri e la volontà di dialogare, facendo riferimento alle relazioni storiche tra i due Paesi. Meloni ha anche incontrato alcuni leader locali, con cui ha discusso di progetti comuni e cooperazione economica.

Giorgia Meloni è ad Addis Abeba, Etiopia, in occasione dell'Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana. "Ho l'onore di guidare un Paese che ha nel suo Dna delle caratteristiche che la rendono un partner rispettato e apprezzato: propensione al dialogo, capacità di discussione, rispetto per gli altri prima di ogni altra cosa. Una nazione che ha costruito parte della sua identità e della sua politica estera sul significato profondo di una parola che in un mondo instabile e imprevedibile come il nostro può essere la chiave per tracciare la rotta, e questa parola è cooperazione", ha detto la presidente del Consiglio all'inizio del suo intervento.