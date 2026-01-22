Gaza Putin accetta l’invito di Trump a entrare nel Board of Peace

Vladimir Putin ha accettato l'invito di Donald Trump a partecipare al ‘Board of Peace’, un organismo creato per monitorare il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e promuovere la risoluzione di conflitti globali. La partecipazione del presidente russo rappresenta un passo importante nel contesto internazionale, segnando un possibile coinvolgimento condiviso nelle iniziative di pace promosse dall’organizzazione.

Il presidente russo Vladimir Putin ha accettato l’invito del presidente americano Donald Trump a entrare nel ‘Board of Peace’, l’organismo ideato dal leader della Casa Bianca per supervisionare il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e, in generale, risolvere i conflitti a livello mondiale. Ad annunciarlo è stato lo stesso Trump, secondo quanto riporta la Cnn. Il leader Usa ha detto che Putin “è stato invitato” e “ha accettato” di far parte dell’iniziativa. “ Vogliamo tutti. Vogliamo tutte le nazioni. Vogliamo tutte le nazioni in cui il popolo ha il controllo, il popolo ha il potere. In questo modo non avremo mai problemi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

'Board of Peace' a Gaza, Netanyahu accetta l'invito di Trump a entrare nell'iniziativaDurante il World Economic Forum di Davos, è prevista la firma del 'Board of Peace', un organismo voluto da Donald Trump per monitorare il cessate il fuoco a Gaza e promuovere la risoluzione dei conflitti globali.

Gaza, Netanyahu accetta invito Trump nel Board of PeaceIl premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato la sua partecipazione al Board of Peace per Gaza, su invito di Donald Trump.

