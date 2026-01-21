gaza netanyahu accetta invito trump nel board of peace

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato la sua partecipazione al Board of Peace per Gaza, su invito di Donald Trump. Questa decisione segna un passo importante nel contesto delle iniziative di pace e delle relazioni tra Israele e la regione. La presenza di Netanyahu nel comitato riflette l’interesse nel promuovere dialogo e stabilità nella zona, in un momento di particolare attenzione internazionale sulla questione palestinese.

(Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ufficialmente accettato l’invito di Donald Trump e sarà un membro del Board of Peace per Gaza. Lo ha annunciato il suo ufficio in un comunicato. Israele si aggiunge così ad Argentina, Azerbaigian, Bielorussia, Ungheria, Kazakistan, Marocco, Emirati Arabi Uniti e Vietnam. “L’Onu non è stata di grande aiuto. Sono un grande sostenitore del potenziale dell’Onu, ma non è mai stato all’altezza del suo potenziale”, ha detto Trump ai giornalisti. “L’Onu avrebbe dovuto risolvere tutte le guerre che ho risolto”. Trump ha minacciato di imporre dazi del 200% su vini e champagne francesi dopo che il capo dell’Eliseo Emmanuel Macron si è rifiutato di aderire al ‘Board of Peace’ per Gaza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

