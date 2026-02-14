Melania Maccaferri 10 anni di Teatro Ragazzi | E' sempre un' emozione nuova

Melania Maccaferri, attrice e direttrice del Teatro Ragazzi di Latina, ha festeggiato dieci anni alla guida della sezione dedicata ai giovani spettatori, dopo aver preso il posto di Noemi Castrucci e aver collaborato con lei per molti anni. La sua passione per il teatro bambini si riflette nelle continue emozioni che prova ogni volta che sale sul palco, portando in scena spettacoli pensati appositamente per i più piccoli. I genitori e i bambini si preparano a tornare a riempire il teatro D'Annunzio, che torna ad accogliere le rappresentazioni di Maccaferri.

Il teatro D'Annunzio di Latina torna a ospitare gli spettacoli del teatro ragazzi diretto, ormai da 10 anni, da Melania Maccaferri che ha preso l'eredità di Noemi Castrucci dopo aver a lungo lavorato con lei. "Abbiamo iniziato a dicembre con Il folletto ciabattino e poi a gennaio con 'Foto di gruppo' di un gruppo di ragazze di Latina molto brave, dedicato ai bambini più piccoli. Ora portiamo in scena, domenica 15 febbraio alle 17 'C'è del Marcio in Danimarca!' che sarà replicato il 16 e il 17 per le scuole. Si tratta di un giallo interattivo per giovani investigatori. La tragedia di Amleto viene portata in scena da una compagnia amatoriale di attori medici, della quale fa parte John Amish Watson alla quale viene data la parte del protagonista.