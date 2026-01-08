Al Teatro Alcanices di Ginosa prende il via la nuova stagione di Teatro Ragazzi – Domenicali per Famiglie, promossa dalla Città di Ginosa e da Puglia Culture. Un appuntamento pensato per le famiglie e i più giovani, che offrirà spettacoli rivolti a diverse fasce di età. La rassegna si propone di arricchire il panorama culturale locale, promuovendo momenti di intrattenimento e condivisione.

Al Teatro Alcanices di Ginosa arriva la nuova stagione di Teatro Ragazzi – Domenicali per Famiglie, promossa dalla Città di Ginosa e da Puglia Culture. Un percorso pensato per bambini e famiglie che, da gennaio a marzo 2026, accompagna il pubblico alla scoperta di grandi fiabe e racconti senza tempo, attraverso linguaggi scenici diversi: teatro d'attore, burattini, pupazzi e musica dal vivo. Sì continua domenica 25 gennaio 2026 con Granteatrino e I tre porcellini, spettacolo con attori e pupazzi, per la regia di Paolo Comentale. La celebre fiaba popolare inglese viene riletta come metafora della crescita, popolata da personaggi originali e sorprendenti: un lupo canterino e allergico, una gazza che predice il futuro, due uccellini innamorati e, naturalmente, i tre porcellini.

Ginosa | Lotto-volante APS: L’anno che vorrei: accendi un gesto gentile..

SI DICE... Lunedì 29 dicembre "SPAZIO ALL'IMMAGINAZIONE" Spettacoli interattivi e laboratori per bambini Ore 10 Teatro Alcanices Ginosa Ore 16 Delegazione Comunale Marina di Ginosa PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LE ALI DI ENRICO" Il 29 dic - facebook.com facebook