Checco Bruni passa all’oceano | nuova sfida in Class40 con Maccaferri Futura

Checco Bruni lascia le regate italiane e si prepara a sfidare l’oceano. Il timoniere di Luna Rossa annuncia il suo passaggio alla classe Class40 con il nuovo progetto Maccaferri Futura. Dopo aver vinto tante regate in Italia e in giro per il mondo, ora punta a una nuova avventura in mare aperto, lontano dalle competizioni sul filo. La sua decisione ha sorpreso molti appassionati di vela, che seguono con attenzione ogni passo del campione.

E' una notizia di una certo peso per il mondo della vela. Il timoniere di Luna Rossa Francesco "Checco" Bruni farà una gita in oceano. Non più le regate di un giorno, con doccia alla sera, ma le impegnati regate oceaniche. Checco è sempre stato un velista eclettico, che ha interpretato ogni ruolo: tre Olimpiadi con tre barche diverse, Coppa America come timoniere della citata Luna Rossa ma anche Artemis. Sarà a bordo di Maccaferri Futura, il Class 40 del velista oceanico Luca Rosetti realizzato insieme ad Officine Maccaferri che ha presentato i suoi programmi per la stagione in corso con il presidente di Maccaferri Sergio Iasi, Checco e ad Alberto Bona entrati nella squadra.

