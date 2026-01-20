Cosmetica italiana | record di export nel 2025 e boom nel Mercosur

Nel 2025, la cosmetica italiana si conferma leader nell’export globale, registrando un record di risultati. Il settore ha saputo adattarsi alle sfide internazionali, rafforzando la propria presenza nei mercati esteri, in particolare nel Mercosur. Questi dati evidenziano la solidità e la crescita costante dell’industria cosmetica italiana, che continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama internazionale.

Il settore della cosmetica italiana si impone come protagonista assoluto dell’export mondiale nel 2025, dimostrando una straordinaria capacità di adattamento e una visione strategica rivolta ai mercati internazionali. Secondo i dati riportati dal Sole 24 Ore, il comparto ha chiuso l’anno con un fatturato complessivo di 17,4 miliardi di euro, di cui ben 8,5 miliardi derivanti dalle vendite oltreconfine. L’area del Mercosur rappresenta la vera sorpresa dell’anno: nella prima metà del 2025, l’export verso il Sudamerica ha registrato un incremento superiore al 40% rispetto allo stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Newsagent.it

