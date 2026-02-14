Meghan furiosa | solo 50mila dollari per il cachet di Harry

Meghan si arrabbia perché le offerte per il cachet di Harry sono troppo basse. La duchessa teme che il loro valore commerciale possa crollare se i compensi continuano a essere così ridotti. Recentemente, un produttore ha offerto solo 50.000 dollari per un intervento di Harry in un evento pubblico, una cifra che Meghan giudica insufficiente rispetto alle aspettative.

La duchessa teme il crollo del loro valore commerciale Secondo diverse indiscrezioni che rimbalzano con insistenza sulla stampa estera, il Secondo diverse indiscrezioni che rimbalzano con insistenza sulla stampa estera, il principe Harry avrebbe accettato un compenso di soli cinquantamila dollari per il suo atteso intervento al prestigioso IAPP Global Summit 2026 di Washington. Sebbene la partecipazione del Principe sia confermata ufficialmente dagli organizzatori dell’International Association of Privacy Professionals, il dettaglio del cachet ha scatenato una vera bufera diplomatica tra le mura domestiche della coppia reale. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Meghan furiosa: solo 50mila dollari per il cachet di Harry Meghan Markle, Harry guadagna solo 50mila dollari e lei s’infuria Meghan Markle si infuria perché Harry, con un discorso, guadagna solo 50mila dollari. Meghan Markle e Harry, lite furiosa: è la fine del loro matrimonio La coppia formata da Harry e Meghan Markle sarebbe ormai arrivata al capolinea.