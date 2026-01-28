La coppia formata da Harry e Meghan Markle sarebbe ormai arrivata al capolinea. Secondo fonti vicine ai duchi di Sussex, un litigio violento sui figli lo scorso dicembre avrebbe incrinato definitivamente il loro rapporto. La crisi si fa sempre più concreta e potrebbe segnare la fine ufficiale del matrimonio.

Questa sarebbe davvero la fine del matrimonio tra Harry e Meghan Markle. Pare che i due abbiano avuto un litigio furibondo sui figli lo scorso dicembre che avrebbe aperto una crisi insanabile. Meghan Markle e Harry, è divorzio. Già pochi mesi dopo il loro matrimonio, nel 2018, sono circolate voci sul fatto che Harry e Meghan Markle fossero in crisi. La veggente di Diana aveva profetizzato che dopo cinque anni avrebbero divorziato e invece stanno ancora insieme. Ciclicamente si parla di crisi coniugale per Harry e Meghan, malgrado sfruttino ogni occasione pubblica per mostrarsi felici e sereni. Ma chi li conosce, sa che dietro ai loro sorrisi e agli sguardi dolci ci sono grandi tensioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle e Harry, lite furiosa: è la fine del loro matrimonio

Approfondimenti su Harry Meghan

Re Carlo trema mentre Meghan Markle e Harry annunciano un nuovo matrimonio in tv, alimentando tensioni e speculazioni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Prince Harry and Meghan Markle on their wedding day #britishroyalfamily #shorts #royalfamily

Ultime notizie su Harry Meghan

Argomenti discussi: Meghan Markle minaccia Harry. Lui in lacrime a Londra; Principe Harry in lacrime in Tribunale per Meghan Markle, Hanno reso la sua vita un inferno assoluto; Meghan Markle al Sundance: la domanda su Lilibet che l'ha messa in difficoltà; Re Carlo chiede aiuto a Kate: il piano per riportare Harry e Meghan a Palazzo.

Meghan Markle e Harry, lite furiosa: è la fine del loro matrimonioMeghan Markle e il Principe Harry hanno litigato furiosamente per i figli e adesso il loro matrimonio è davvero a un passo dalla fine. dilei.it

Meghan Markle e il principe Harry al Sundance Film Festival: look casual per la prima del loro filmUn'ospitata a sorpresa al Sundance Film Festival nello Utah: la loro società Archewell Productions ha prodotto il documentario Cookie Queens ... corriere.it

#martedì La principessa Kate Middleton sfoggia una nuova acconciatura, mentre Meghan Markle indossa un abito firmato nell'ultima foto di #Instagram Un mistero reale che ha incuriosito intere generazioni viene finalmente svelato in "L'ereditiera nel Kent" x.com

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra debuttano al Sundance Film Festival come produttori con un documentario sulle girl scout - facebook.com facebook