Meghan Markle si infuria perché Harry, con un discorso, guadagna solo 50mila dollari. La moglie si aspetta di più e cerca di risollevare le finanze pubblicando un libro sui retroscena di Palazzo. La coppia si trova in difficoltà e le tensioni aumentano.

Meghan Markle non si aspettava di cadere così in disgrazia. Harry guadagna solo 50mila dollari per un discorso: troppo poco per sua moglie che tenta di risollevare le finanze della famiglia pubblicando un libro sui retroscena di Palazzo. Nella villa di Montecito l’atmosfera è elettrica. Meghan Markle, Harry guadagna sempre meno. Meghan Markle è preoccupata per come stanno andando le cose dal punto di vista finanziario. I progetti milionari si stanno sfumando, compresa la terza stagione della sua serie per Netflix. I prodotti As Ever non bastano a soddisfare il suo tenore di vita. E Harry non fa abbastanza, anzi le sue quotazioni sono calate. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle, Harry guadagna solo 50mila dollari e lei s’infuria

Si ipotizza che nel 2026 Meghan Markle possa fare ritorno nel Regno Unito, accompagnata dal marito Harry, in occasione degli Invictus Games.

