Il governo ha deciso di intensificare le operazioni contro le ong nel Mediterraneo, accusandole di non rispettare le nuove regole. Questa mossa avviene dopo settimane di tensioni crescenti, con le autorità che hanno già fermato alcune imbarcazioni. Ora, nuove ispezioni e controlli stringenti vengono applicati alle navi umanitarie che operano in quella zona.

Legge del male Viminale e FdI mettono nel mirino le navi umanitarie. Piantedosi esulta per il fermo della Humanity 1: «Mette i migranti in pericolo». Sono i preliminari del «blocco navale». Legge del male Viminale e FdI mettono nel mirino le navi umanitarie. Piantedosi esulta per il fermo della Humanity 1: «Mette i migranti in pericolo». Sono i preliminari del «blocco navale». È ripartita la caccia alle ong. Non tanto perché i fermi delle navi umanitarie siano mai terminati, quanto perché il governo ha ripreso a puntare l’indice contro di loro, per aggiungerle alla collezione dei nemici pubblici. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Mediterraneo, il governo riapre la caccia alle ong

Il governo ha approvato una nuova misura sull’immigrazione chiamata ‘blocco navale’, che ha già scatenato molte polemiche.

Da inizio 2023, il governo italiano ha intensificato le restrizioni alle navi delle ONG che operano in mare, con numerosi fermi amministrativi.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Mediterraneo, il governo riapre la caccia alle ong; Da diritto a ricatto, la capriola della Ue.

Nelle ultime settimane il Mediterraneo ha inghiottito decine di persone. Donne. Bambini. Uomini in fuga. Corpi restituiti dall’acqua o mai più ritrovati. E mentre il mare continua a riempirsi di morti, il governo risponde con un disegno di legge che parla di “blocco facebook

Il Governo annuncia un nuovo attacco ai diritti delle persone migranti e al soccorso civile nel #Mediterraneo. Non misure per governare i flussi, ma per fermare le navi umanitarie e restringere il diritto d’asilo. [Segue 1/5 ] x.com