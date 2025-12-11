Il giudice libera la nave di Mediterranea il governo ne ferma un’altra Chi sta vincendo la guerra alle ong?

Da inizio 2023, il governo italiano ha intensificato le restrizioni alle navi delle ONG che operano in mare, con numerosi fermi amministrativi. Mentre una nave di Mediterranea viene recentemente liberata, un’altra viene fermata, sollevando dubbi sui risultati della strategia adottata. Quali sono le conseguenze di questa guerra dichiarata al soccorso civile e chi sta ottenendo effettivamente vantaggi?

Chi sta vincendo la guerra che il governo Meloni, e in particolare il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha dichiarato al soccorso civile in mare? Risultati, conseguenze? Domandarselo è d’obbligo visti i 36 fermi amministrativi imposti alle navi umanitarie da inizio 2023, quando il decreto Piantedosi aprì la strada ai blocchi motivati da un salvataggio di troppo, dalla disobbedienza alla guardia costiera libica o dallo sbarcato delle persone soccorse in un porto diverso da quello assegnato. Come nel caso della ong Mediterranea Saving Humans, la cui nave è rimasta bloccata dal 6 novembre a Porto Empedocle per non aver diretto verso Livorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il giudice libera la nave di Mediterranea, il governo ne ferma un’altra. Chi sta vincendo la guerra alle ong?

