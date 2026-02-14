Medei si lamenta delle continue oscillazioni della squadra, affermando che così non si può andare avanti. Durante il 20° turno della regular season, la Cucine Lube Civitanova ha affrontato la Valsa Group Modena all’Eurosuole Forum, con l’intento di mostrare un volto diverso rispetto alle recenti prestazioni poco convincenti.

Nel 20° turno della regular season, la Cucine Lube Civitanova ha fronteggiato la Valsa Group Modena all’Eurosuole Forum, mettendo in campo rinnovate energie e una determinazione evidente a riprendersi una partita nata in salita. Il risultato finale racconta di una rimonta che ha esaltato la capacità di reagire, ma che si è conclusa al tie-break, lasciando rammarico per un esito contenuto nei dettagli finali. La giornata si è aperta con due set in favore degli avversari, poi Civitanova è riuscita a cambiare l’inerzia con una ripresa dominata dai segnali di crescita del collettivo, fino a imporsi nei due set successivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Medei critica le prestazioni altalenanti della squadra: "Così non va, non sono più accettabili

Daniele Gastaldello analizza le recenti prestazioni della Sampdoria, evidenziando segnali di miglioramento dopo il cambio in panchina.

Luciano Spalletti esprime grande soddisfazione per la recente vittoria della Juventus, definendola la più significativa dall'inizio del suo incarico.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.