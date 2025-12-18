Gastaldello | La Sampdoria ha avuto prestazioni altalenanti Ma dal cambio in panchina sto vedendo sicuramente alcune cose positive
Daniele Gastaldello analizza le recenti prestazioni della Sampdoria, evidenziando segnali di miglioramento dopo il cambio in panchina. L'ex difensore doriano sottolinea aspetti positivi e si proietta verso la prossima sfida contro il Padova, offrendo una prospettiva approfondita sulla situazione attuale della squadra.
Gastaldello ha parlato in un’intervista a ‘La Repubblica’ analizzando le prestazioni dei doriani e proiettandosi sulla sfida contro il Padova Daniele Gastaldello ha rilasciato una lunga intervista per l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica. Ex difensore di Sampdoria e Padova (dove ha fatto il settore giovanile), si è espresso tanto sui bluccerchiati quanto in vista della gara valida per la 17a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Gastaldello: «La Sampdoria ha avuto prestazioni altalenanti. Ma dal cambio in panchina sto vedendo sicuramente alcune cose positive. - Gastaldello ha parlato in un’intervista a ‘La Repubblica’ analizzando le prestazioni dei doriani e proiettandosi sulla sfida contro il Padova Daniele Gastaldello ha rilasciato una lunga intervista per ... calcionews24.com
Gastaldello: «Vedo una Sampdoria pù aggressiva con Gregucci, Pafundi è interessante. Sulla gara di Padova…» - Daniele Gastaldello, doppio ex della sfida tra Sampdoria e Padova, è stato intervistato in vista della sfida dello stadio Euganeo: le sue parole Daniele Gastaldello ha rilasciato una lunga intervista ... sampnews24.com
Daniele Gastaldello: “Che emozione la Sampdoria a Padova. Sarà una battaglia” - Daniele Gastaldello, quarantadue anni, non ha dimenticato i suoi otto a Genova, quando parla della Sampdoria prevale lo spirito dell’eterno innamorato. genova.repubblica.it
