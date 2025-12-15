Luciano Spalletti esprime grande soddisfazione per la recente vittoria della Juventus, definendola la più significativa dall'inizio del suo incarico. L’allenatore riconosce l’importanza di aver affrontato una squadra forte e motivata, sottolineando i progressi compiuti. Tuttavia, evidenzia anche alcuni aspetti ancora da migliorare per consolidare ulteriormente i risultati raggiunti.

"È la vittoria più importante da quando sono qui": perché Spalletti è così felice della sua Juventus (e cosa ancora non va)

“Sicuramente è la vittoria più bella e importante da quando alleno la Juventus, perché affrontavamo una squadra con un valore e una forza definiti, che ha entusiasmo, costruita bene”. A parlare è Luciano Spalletti dopo il successo della sua Juve per 0-1 sul campo del Bologna grazie al gol di Juan Cabal. Una vittoria fondamentale per più motivi: per la classifica in primis, per il morale, per dare continuità in trasferta, per ritrovare serenità dopo le questioni extra campo degli ultimi giorni, con l’offerta di Tether Investments per rilevare il club e il “no” secco di Exor. Perché con questi tre punti la Juventus rivede il quarto posto (-1 dalla Roma, che però giocherà questa sera, 15 dicembre, contro il Como ) e ottiene la quinta vittoria in sei partite tra tutte le competizioni. Ilfattoquotidiano.it

