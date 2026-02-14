Meccanico preso a bastonate da un cliente | 57enne in fin di vita nel Siracusano

Un meccanico di 57 anni è stato brutalmente picchiato con un bastone in ferro da un cliente di 31 anni a Rosolini, nel Siracusano, e ora versa in condizioni gravissime. La lite è scoppiata all’interno dell’officina dopo un disaccordo sulla riparazione di un veicolo, portando l’aggressore a colpire ripetutamente la vittima. La vittima, che lavora nel settore da anni, è stata trovata priva di sensi e trasportata d’urgenza in ospedale.

Un'aggressione violenta rischia di costare la vita a un meccanico di 57 anni a Rosolini. La vittima è stata colpita ripetutamente con un bastone in ferro all'interno della propria officina da un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro la persona e il patrimonio. L'episodio ha causato anche danni a diverse autovetture presenti nel garage. La vittima è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale «San Marco» di Catania, dove è ricoverata in prognosi riservata. I carabinieri di Rosolini hanno identificato l'aggressore e lo hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali e danneggiamento.