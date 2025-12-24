Nonno ridotto in fin di vita a bastonate | il nipote lo massacra e minaccia la polizia con un coltello

A Colleferro un 22enne ha quasi ucciso il nonno colpendolo alla testa con un bastone. Barricato in casa, ha minacciato gli agenti con un coltello: arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

