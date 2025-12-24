Nonno ridotto in fin di vita a bastonate | il nipote lo massacra e minaccia la polizia con un coltello

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Colleferro un 22enne ha quasi ucciso il nonno colpendolo alla testa con un bastone. Barricato in casa, ha minacciato gli agenti con un coltello: arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Minaccia l'ex compagna con un coltello a Torino, la polizia lo arresta nell'armadio

Leggi anche: I giovani che hanno ridotto in fin di vita un 22enne a Milano: “Facciamo una storia Instagram con il verbale?”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ridotto in fin di vita al parco a Sassari, aggressore arrestato - Un sassarese di 50 anni è stato arrestato dalla Polizia e messo ai domiciliari con braccialetto elettronico, perché accusato di lesioni gravi, dopo aver picchiato e ridotto in fin di vita un 52enne, ... ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.