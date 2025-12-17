In carcere un ristoratore per tentato omicidio | ha ridotto in fin di vita un cliente

Un ristoratore di Quarrata, accusato di aver tentato di uccidere un cliente, è stato arrestato in carcere. L'episodio, caratterizzato da una violenza estrema, ha sconvolto la comunità di Prato, portando all'arresto di un imprenditore cinquantenne di origini napoletane, titolare di diversi locali pubblici.

PRATO – Una caccia all’uomo pianificata e portata a termine con una ferocia inaudita ha scosso il cuore di Prato, culminando nell’arresto di un imprenditore cinquantenne, originario di Napoli e residente a Quarrata, titolare di diversi locali pubblici. Il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio nei confronti dell’uomo, accusato di aver massacrato di botte, lo scorso 26 ottobre, un 42enne italiano tra via Rolando Pagli e la piazzetta adiacente. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la spedizione punitiva sarebbe scattata come ritorsione dopo che la vittima era stata sorpresa a consumare sostanze stupefacenti all’interno del bagno del locale gestito dall’indagato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

