Mazzette per la cittadinanza italiana il sindaco Dario Gaglio | Estraneo ai fatti dimostrerò la mia correttezza

Il sindaco Dario Gaglio si trova al centro di un'indagine per presunte tangenti legate alla cittadinanza italiana. Gaglio afferma di non avere nulla a che fare con le accuse e promette di dimostrare la propria innocenza. La sua posizione viene messa alla prova mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla vicenda.

“Sono totalmente estraneo ai fatti che vengono descritti e respingo con fermezza ogni accusa. Ho sempre svolto il mio ruolo istituzionale con senso di responsabilità, trasparenza e nel pieno rispetto della legge. Confido nell’operato della magistratura e resto a completa disposizione delle autorità competenti affinché ogni aspetto venga chiarito nel più breve tempo possibile. Sono certo che l’accertamento della verità dimostrerà la mia assoluta correttezza”. Lo scrive sui social il sindaco di Camastra, Dario Gaglio, in merito all'inchiesta che coinvolge 22 persone, tra cui lo stesso primo cittadino, un vice sindaco, funzionari di diversi Comuni, vigili urbani, un avvocato e i responsabili di due agenzie.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La Procura di Agrigento ha chiesto l’arresto di un sindaco, un avvocato e altri funzionari comunali perché sospettati di aver scambiato la cittadinanza italiana con tangenti.

