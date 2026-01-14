Chiara Ferragni Damato rompe il silenzio | La mia onestà e correttezza restaurate

Fabio Damato, ex manager di Chiara Ferragni, ha deciso di parlare dopo due anni di silenzio, annunciando il suo proscioglimento e sottolineando il ripristino della propria onestà e correttezza. In questa occasione, Damato dedica la sua vicenda personale alla memoria del padre, evidenziando un percorso di resilienza e reintegrazione. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di confronto e riflessione sui valori di integrità e trasparenza.

Anche Fabio Damato, ex manager di Chiara Ferragni, oggi è stato prosciolto: così rompe il silenzio dopo due anni e dedica "questa storia di resilienza" al padre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

