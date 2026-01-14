Chiara Ferragni Damato rompe il silenzio | La mia onestà e correttezza restaurate

Fabio Damato, ex manager di Chiara Ferragni, ha deciso di parlare dopo due anni di silenzio, annunciando il suo proscioglimento e sottolineando il ripristino della propria onestà e correttezza. In questa occasione, Damato dedica la sua vicenda personale alla memoria del padre, evidenziando un percorso di resilienza e reintegrazione. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di confronto e riflessione sui valori di integrità e trasparenza.

Prosciolta Chiara Ferragni. Si chiude il caso del "Pandoro-gate" - L'imprenditrice è stata prosciolta dall'accusa di truffa aggravata ... rainews.it

Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa aggravata per il pandoro e le uova - Chiara Ferragni è stata assolta al termine del processo con rito abbreviato che la vedeva imputata per truffa aggravata nei noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua legate a campagn ... ilvescovado.it

#Pandorogate Chiara #Ferragni è stata assolta dai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Era imputata per truffa aggravata, per presunti messaggi ingannevoli sui social. Commossa ha ringraziato i suoi legali e i suoi follower. facebook

L'abbraccio tra Chiara Ferragni e la mamma Marina Di Guardo fuori dal tribunale di Milano dopo l'assoluzione dell'influencer dall'accusa di truffa aggravata per i casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. " finito un incubo, sono molto contenta x.com

