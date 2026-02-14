Matthew Riccitello conquista la seconda tappa e la maglia di leader al Tour de la Provence 2026

Matthew Riccitello ha vinto la seconda tappa del Tour de Provence 2026 e si è preso la maglia di leader. La corsa si è decisa negli ultimi metri, quando Riccitello ha superato gli avversari con una volata potente. Nella volata finale, il ciclista italiano ha dimostrato grande determinazione, spingendo forte sui pedali in una corsa combattuta fino all'ultimo secondo.

La seconda tappa del Tour de Provence 2026 ha offerto un finale molto combattuto, con una volata a decidere la classifica e la leadership della corsa. Matthew Riccitello, corridore statunitense in forza al team Decathlon, ha primeggiato sull’erta conclusiva, stabilendo un deciso margine sulla concorrenza e prendendo la tappa come prima vittoria della stagione. La frazione, lunga 174,9 chilometri, è partita da Forcalquier ed è giunta a Montagne de Lure. In apertura si è distinto un gruppo di sei fuggitivi: Gustav Wang (XDS Astana Team), Diego Pablo Sevilla (Team Polti Visit Malta), Declan Irvine (Team Novo Nordisk), Esteban Foucher (Groupama FDJ), Baptiste Gillet (Nice Metropole) e Mathis Le Berre (TotalEnergies). 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Matthew Riccitello conquista la seconda tappa e la maglia di leader al Tour de la Provence 2026 Tour de la Provence 2026, Matthew Riccitello vince la seconda tappa e balza in testa alla generale Matthew Riccitello ha conquistato la seconda tappa del Tour de la Provence 2026, portandosi in testa alla classifica generale. Tour Down Under 2026, Tobias Lund Andresen conquista la prima tappa e la maglia di leader Al Tour Down Under 2026, Tobias Lund Andresen si è aggiudicato la prima tappa in linea, conquistando anche la maglia di leader della corsa. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Decathlon CMA CGM, Paul Seixas: Voglio alzare le braccia al cielo il prima possibile. Mi piacciono le lunghe pedalate, anche da 8 ore. Tour de la Provence 2026, Matthew Riccitello vince la seconda tappa e balza in testa alla generaleÈ Matthew Riccitello il vincitore della seconda tappa del Tour de la Provence 2026. Lo statunitense è stato abile ad anticipare in volata lo spagnolo ... oasport.it Decathlon CMA CGM, Matthew Riccitello: “Durante le gare, non guardo affatto alla potenza o alla frequenza cardiaca” x.com