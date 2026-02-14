Tour de la Provence 2026 Matthew Riccitello vince la seconda tappa e balza in testa alla generale

Matthew Riccitello ha conquistato la seconda tappa del Tour de la Provence 2026, portandosi in testa alla classifica generale. L’americano ha saputo sfruttare la volata finale, superando lo spagnolo Carlos Rodriguez che aveva attaccato sull’ultimo tratto in salita verso Station de Lure. Riccitello ha dimostrato velocità e tempismo in una frazione decisiva, lasciando dietro di sé i rivali più accreditati.

È Matthew Riccitello il vincitore della seconda tappa del Tour de la Provence 2026. Lo statunitense è stato abile ad anticipare in volata lo spagnolo Carlos Rodriguez sull'ascesa finale di Station de Lure. Per l'americano della Decathlon è la prima vittoria stagionale, in virtù della quale sale al primo posto della classifica generale, davanti proprio allo spagnolo (+04?). La frazione, partita da Forcalquier e terminata a Montagne de Lure dopo 174.9 chilometri, è cominciata con la fuga di sei corridori: Gustav Wang (XDS Astana Team), Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), Declan Irvine (Team Novo Nordisk), Esteban Foucher (Groupama FDJ), Baptiste Gillet (Nice Metropole) e Mathis Le Berre (TotalEnergies).