Mattarella omaggia Deledda a Nuoro

Il presidente Mattarella ha reso omaggio a Nuoro alla scrittrice Grazia Deledda, premiata con il Nobel per la Letteratura cento anni fa, per celebrare la sua figura e il suo legame con la città natale. La cerimonia si è svolta nel centro storico, davanti alla casa dove Deledda è nata e cresciuta, attirando numerosi cittadini e appassionati di letteratura.

12.45 "Donna di coraggio e grande talento". Così il capo dello Stato, Mattarella, per le celebrazioni a Nuoro dei 100 anni del conferimento del Nobel per la Letteratura alla scrittrice sarda Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871 e morta a Roma nel 1936. "Immenso il contributo fornito alla cultura italiana dalla Sardegna e segnatamente da Grazia Deledda e la sua perenne modernità. Deledda,seconda donna al mondo e unica italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Sposata nel 1900,ebbe due figli: Franz e Marcus.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Cultura: Mattarella, 'perenne modernità opera Deledda' Il presidente Mattarella ha dichiarato che, durante le sue vacanze estive, ha portato in montagna diversi libri, tra cui alcune opere di Grazia Deledda. Mattarella: tra Olimpiadi, Sanremo e Nobel a Deledda un filo conduttore Roma, 13 feb (Adnkronos) - Mattarella, visitando Cortina e Milano per le Olimpiadi, ha annunciato che domani si recherà a Nuoro per rendere omaggio a Grazia Deledda, premio Nobel della letteratura.