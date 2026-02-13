Mattarella | tra Olimpiadi Sanremo e Nobel a Deledda un filo conduttore

Roma, 13 feb (Adnkronos) - Mattarella, visitando Cortina e Milano per le Olimpiadi, ha annunciato che domani si recherà a Nuoro per rendere omaggio a Grazia Deledda, premio Nobel della letteratura.

Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Sono stato a Cortina e a Milano per le Olimpiadi, domani andrò a ricordare il Nobel a Grazia Deledda. Tre forme diverse di cultura del Paese ma tra loro c'è un filo conduttore comune, non ci sono differenze. Il Festival è un momento che raccoglie e sollecita i giovani a impegnarsi e a partecipare alla dimensione della musica leggera e popolare, ed è una cosa che rientra nell'ambito culturale del Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il cast del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Carlo Conti, Laura Pausini e gli altri 30 big in gara a Sanremo 2026 si preparano a fare il primo passo ufficiale.

Questa mattina, Carlo Conti e alcuni dei big in gara al Festival di Sanremo sono stati ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella.

