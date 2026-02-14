Match di curling fuori controllo | lite tra Svezia e Canada accuse di irregolarità e insul

Durante il match di curling tra Svezia e Canada, gli atleti si sono scambiati insulti e accuse di irregolarità, scatenando una discussione accesa. La discussione è nata dopo alcune decisioni contestate dagli svedesi, che hanno accusato i canadesi di aver manipolato le regole. In campo, gli animi si sono surriscaldati e alcuni giocatori si sono avvicinati in modo nervoso, creando un momento insolito in uno sport solitamente improntato alla correttezza.

AGI - Una lite con insulti tra atleti di curling, sport famoso per l'assoluto fair play, dovrebbe essere rara quanto una sparatoria su un campo di calcio. Eppure è accaduto nel Cortina Olympic Stadium durante la sfida tra i Team maschili di Svezia e Canada del round robin e nel Paese scandinavo è diventato un caso nazionale. Lo sweep Niklas Edin e gli altri svedesi hanno richiamato gli arbitri per chiedere loro di controllare gli avversari che a loro dire toccavano due volte la stone, al momento del rilascio e subito dopo per correggere la traiettoria. La tensione è salita finché, nel nono end, con il Canada in vantaggio 7-6, è esplosa.