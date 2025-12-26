Roddick dubbioso sul 2026 di Djokovic | Come farà il suo fisico a reggere?

Il 2026 di Novak Djokovic rischia di essere molto complicato. Il tennista serbo è reduce da una stagione estremamente faticosa, dettata anche dalle sue condizioni fisiche, per forza di cose non più brillanti come il passato a causa dell'età che avanza. Eppure Nole, come sappiamo, sembra intenzionato a provarle tutte per raggiungere il suo ultimo, grande obiettivo della sua carriera: conquistare per la venticinquesima volta un titolo del Grande Slam. Ambizione, inutile dirlo, oltremodo proibitiva, complice anche la presenza di due giocatori ingiocabili come lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il nostro Jannik Sinner, ma anche per un tipo di sforzo fisico che, forse, l'ormai trentottenne potrebbe non reggere più.

