DeVante Jones a rischio forfait per l' Aquila Trento

DeVante Jones potrebbe saltare la partita contro Trento. Il giocatore si è infortunato durante gli allenamenti e le sue condizioni sono ancora da valutare. La squadra si prepara senza di lui, sperando in un recupero rapido in vista della sfida contro Openjo.

Nel contesto di una stagione caratterizzata da fasi di consolidamento e programmazione mirata, emerge una tappa che anticipa la partita casalinga contro Openjobmetis Varese. L’attenzione è rivolta alla gestione delle risorse fisiche e alle indicazioni fornite dal campo, elementi chiave per interpretare lo stato di forma del team e le scelte tattiche per il calendario imminente. La sfida disputata a Chemnitz si è chiusa con un punteggio di 67-81, una gara in cui gli stimoli di classifica sono risultati ridotti poiché Trento aveva già assicurato l’accesso ai playoff di EuroCup. Nell’occasione, il turnover è stato influenzato dalla gestione del roster, con Niang che ha usufruito di un turno di riposo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Argomenti discussi: Le dichiarazioni di DeVante’ Jones e Davide Dusmet in vista della sfida contro la Virtus Bologna; DeVante' Jones infortunato | stop per il playmaker delle Dolomiti Energia Trentino.

