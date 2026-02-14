Referendum Mastella chiede compattezza per il No | Il centrosinistra imponga la disciplina di partito

Cecilia Mastella ha chiesto compattezza al centrodestra per il voto contrario al referendum sulla giustizia, evidenziando che il centrosinistra dovrebbe imporre disciplina di partito. La politica si scontra con una consultazione che, secondo lei, si è caricata di significati troppo forti e divisivi, diventando un vero banco di prova per le alleanze. Mastella sottolinea che questa battaglia richiede unità e coerenza tra i partiti, poiché il risultato potrebbe influenzare il futuro del sistema politico italiano.

"Il referendum sulla giustizia per i contorni che ha assunto richiede di sacrificare le sfumature, perché quando una consultazione popolare assume contorni di tale carattere identitario, politico e mette in gioco i destini politici del Paese, l'appuntamento assume i contorni dell'ordalia e occorre la maturità politica della mobilitazione autentica che in questo caso è per il No". Lo scrive in una nota il leader di Noi di Centro e sindaco di Benevento Clemente Mastella. "Nessuno nega la complessità delle questioni, che da Guardasigilli ho toccato con mano, ma esistono i momenti in cui la possibilità, legittima invero, della libertà di coscienza deve cedere il passo ad un orizzonte politico di livello superiore.