Incontro pubblico sulla demenza senile nella sala consiliare

L'incontro pubblico nella sala consiliare offre un'occasione di confronto e sensibilizzazione sulla demenza senile, tema di grande rilevanza sociale. Un momento per approfondire le sfide, le risorse e le strategie di supporto rivolte alle persone affette e ai loro familiari, promuovendo una maggiore consapevolezza sulla gestione di questa condizione.

La demenza senile non colpisce solo chi ne è affetto ma coinvolge profondamente anche famiglie e caregiver. Con l’obiettivo di offrire informazione, supporto e strumenti utili alla gestione quotidiana della malattia, l’Asl Caserta-Regione Campania organizza l’evento informativo dal titolo “Vivere. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Pagliaccio Demenza senile io mai squalificato per calcio scommesse Le liti tra Conte e Mourinho - Zazoom Social News

Donna delle pulizie sbaglia indirizzo e viene uccisa con un colpo alla testa | È andata accidentalmente alla casa sbagliata stava solo cercando di aprire la porta con le chiavi - Zazoom Social News

Casapulla, vivere la demenza accanto ai nostri cari - La demenza senile non colpisce solo chi ne è affetto, ma coinvolge profondamente anche famiglie e caregiver. Secondo napolivillage.com

Anche i gatti vanno incontro alla demenza senile: 8 segnali d’allarme da non sottovalutare - Invecchiando, anche i gatti possono andare incontro a una forma di demenza senile: lo conferma un recente studio pubblicato sull’European Journal of Neuroscience. Secondo quotidiano.net

SPORTELLO INFORMATIVO CITTADINI IMPRESE #puglia Incontro pubblico formativo sul tema, voto e astensionismo. Si è tenuto ieri sera l'incontro formativo su una grande sfida della nostra democrazia: sempre più cittadini non si sentono rappresentati Vai su Facebook

10° Forum della mobilità sostenibile | Incontro pubblico con dibattito. 26/11/25, ore 17. Palazzo Geremia, Salone di rappresentanza, via Belenzani 20, Trento. ? La partecipazione e gratuita ma è ' > tinyurl.com/3u4kxh Vai su X