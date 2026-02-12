Stefano De Martino sta con Martina Miliddi? Il gossip infiamma | l’intesa non è passata inosservata!

Stefano De Martino e Martina Miliddi tornano a far parlare di loro. I due sono stati pizzicati insieme, e l’intesa tra loro non è passata inosservata. Sul web si moltiplicano le voci, mentre l’ex ballerino sembra aver trovato una nuova complicità. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma i rumors continuano a crescere.

Negli ultimi tempi Stefano De Martino è riuscito in un’impresa rara nel mondo dello spettacolo: sottrarsi al vortice del gossip. Dopo la rottura con Caroline Tronelli, attorno al suo nome è calato un silenzio quasi inaspettato, rotto soltanto da qualche indiscrezione mai davvero decollata. Prima il presunto avvicinamento a Rocio Muñoz Morales, poi le chiacchiere su Martina Miliddi: segnali, sguardi, complicità televisive che hanno riacceso la curiosità dei fan. Ma cosa c’è di vero dietro queste voci? C’è del tenero tra Stefano De Martino e Martina Miliddi?. Tra i rumors più insistenti delle ultime settimane spicca quello che riguarda Martina Miliddi, ballerina entrata nel cast di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Martina Miliddi è una ballerina nota per la sua partecipazione ad Affari Tuoi, dove ha affiancato Stefano De Martino.

La puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera ha lasciato molti con l’amaro in bocca.

