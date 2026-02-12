Stefano De Martino sta con Martina Miliddi? Il gossip infiamma | l’intesa non è passata inosservata!

Stefano De Martino e Martina Miliddi tornano a far parlare di loro. I due sono stati pizzicati insieme, e l’intesa tra loro non è passata inosservata. Sul web si moltiplicano le voci, mentre l’ex ballerino sembra aver trovato una nuova complicità. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma i rumors continuano a crescere.

Negli ultimi tempi Stefano De Martino è riuscito in un’impresa rara nel mondo dello spettacolo: sottrarsi al vortice del gossip. Dopo la rottura con Caroline Tronelli, attorno al suo nome è calato un silenzio quasi inaspettato, rotto soltanto da qualche indiscrezione mai davvero decollata. Prima il presunto avvicinamento a Rocio Muñoz Morales, poi le chiacchiere su Martina Miliddi: segnali, sguardi, complicità televisive che hanno riacceso la curiosità dei fan. Ma cosa c’è di vero dietro queste voci? C’è del tenero tra Stefano De Martino e Martina Miliddi?. Tra i rumors più insistenti delle ultime settimane spicca quello che riguarda Martina Miliddi, ballerina entrata nel cast di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Affari Tuoi, Martina Miliddi: Chi E’ La Spalla Di Stefano De Martino!

Martina Miliddi è una ballerina nota per la sua partecipazione ad Affari Tuoi, dove ha affiancato Stefano De Martino.

Affari Tuoi, Martina Miliddi non si vede e Stefano De Martino fa finta di niente

La puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera ha lasciato molti con l’amaro in bocca.

