Martina Miliddi la verità sul flirt con De Martino e il paragone con Samira Lui

Da allieva di Amici a protagonista del piccolo schermo, Martina Miliddi è diventata in pochi mesi la ballerina più chiacchierata della tv. Con i suoi balletti sensuali ad Affari Tuoi, conquista ogni sera quasi cinque milioni di spettatori, trasformando il pacco Ballerina in un vero e proprio evento. Di lei si è detto di tutto, ma ora è la bella sarda a prendere la parola tra confidenze sul rapporto speciale con Stefano De Martino e il confronto con Samira Lui de La Ruota della Fortuna. Martina Miliddi di Affari tuoi e Stefano De Martino insieme?. L’arrivo di Martina Miliddi ha dato nuova energia ad Affari Tuoi, trasformando ogni pacco in un piccolo spettacolo e rendendo il game show più frizzante che mai. 🔗 Leggi su Dilei.it

Da settimane si parla di un possibile flirt tra Stefano De Martino e Martina Miliddi.

Stefano De Martino e Martina Miliddi tornano a far parlare di loro.

Argomenti discussi: Martina Miliddi, chi è il fidanzato Simone Milani? Altro che flirt con De Martino!/ Vogliamo una; Pucci fuori da Sanremo 2026, ma quali sono le frasi che hanno innescato lo scandalo?; Giulia Soponariu parla dopo il GF: la verità sulla storia con un ex gieffino; Scanu Verso De Filippi: tutta la verità sulla rottura che ha sconvolto la TV!.

Affari Tuoi, Martina Miliddi vuota il sacco: la verità sul presunto flirt con Stefano De MMartina Miliddi smentisce i rumor su un flirt con il conduttore di Affari Tuoi, confermando la relazione col compagno Simone Milani. serial.everyeye.it

Martina Miliddi: Dopo Amici era come se agli occhi di molti non avessi credibilità. Poi svela in che rapporti è rimasta col suo ex Aka 7evenE' entrata solo da poche settimane nel cast di Affari tuoi, ma è già diventata un volto familiare per gli amanti del game show di Rai 1. M ... isaechia.it

«Non avevo la credibilità di tutti, ho dovuto quasi riniziare da capo. » Martina Miliddi non si nasconde e racconta tutto senza giri di parole. Dopo Amici, la sua vita non è andata subito come sperava: per mesi, niente lavoro nel mondo della danza e la sensazion - facebook.com facebook

Nella puntata di Affari Tuoi del 19 gennaio, Martina Miliddi è arrivata in prima serata su Rai1, portando ancora una volta la sua danza in tv, dopo Amici e Viva Rai2. #AffariTuoi #MartinaMiliddi #Rai1 #PrimaSerata #Danza #Amici x.com