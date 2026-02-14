LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 14 febbraio in DIRETTA | stupisce l’Italia nella staffetta femminile di sci di fondo!

L’Italia ha sorpreso tutti nella staffetta femminile di sci di fondo, grazie a una performance energica e determinata. La squadra azzurra ha migliorato il suo punteggio rispetto alle precedenti competizioni, spinta dalla voglia di ottenere una medaglia. Questa vittoria ha portato entusiasmo tra gli spettatori, che hanno seguito con attenzione ogni frazione della gara.

Il curling femminile si è concluso con una sconfitta per le atlete italiane, che hanno perso una partita importante contro la Norvegia.