Uomini e Donne Martina Cardamone spiazza dopo la scelta di Flavio Ubirti | il gesto

Martina Cardamone ha sorpreso dopo la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne, rivelando un gesto inaspettato. Flavio ha scelto Nicole Belloni come sua compagna, mettendo fine al suo percorso nel programma. Questo episodio ha attirato l'attenzione dei fan e dei telespettatori, suscitando curiosità e discussioni.

Il percorso a Uomini e Donne di Flavio Ubirti si è chiuso come molti avevano immaginato. La scelta è ricaduta su Nicole Belloni. Un epilogo arrivato dopo settimane di dubbi e confronti serrati, durante le quali l'ex tentatore di Temptation Island aveva lasciato intravedere una preferenza per Nicole, apprezzandone la genuinità e il modo diretto di porsi. Per Martina Cardamone, invece, è stata una doccia fredda e la ragazza campana si è sbilanciata sui social! Scopriamo cosa ha fatto. A poche ore dalla registrazione, Martina Cardamone è tornata su Instagram con una storia che ha fatto discutere.

