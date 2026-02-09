Martedì Grasso da favola | il Carnevale Disney con trampolieri baby dance e zucchero filato

Martedì Grasso si anima a Viale San Martino con un Carnevale Disney che porta trampolieri, baby dance e zucchero filato. La strada si trasforma in un grande palco a cielo aperto, dove bambini e famiglie si godono un pomeriggio di festa e allegria prima di entrare nella Quaresima. La città si prepara a salutare il Carnevale con un evento che promette divertimento e colori.

Viale San Martino si prepara a trasformarsi in un colorato palcoscenico a cielo aperto per salutare il Carnevale. Martedì Grasso, 17 febbraio, il quartiere Abissinia festeggia la chiusura delle celebrazioni con "Il Carnevale del viale è Disney", un pomeriggio di festa dedicato soprattutto ai più.

