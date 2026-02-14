Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha dichiarato a Sky Sport prima della partita contro la Juventus che l’avversaria è forte e merita rispetto, ma la sua squadra punta alla vittoria. Marotta ha anche ricordato che la sconfitta dell’andata è stata causata da alcuni episodi fortunati degli avversari. Il dirigente nerazzurro ha aggiunto che la squadra ha lavorato duramente per migliorare e affronta la partita con determinazione.

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Inter Juve. Le dichiarazioni del numero uno nerazzurro. Beppe Marotta ha parlato a Sky prima di Inter Juve. PARTITA – « Vogliamo soprattutto confermare le ultime prestazioni e proseguire il rollino di marcia. Sappiamo che giocheremo con un avversario di tutto rispetto, ma vogliamo vincere ». SCONFITTA DELL’ANDATA – « Sapevamo che la squadra era, ed è, forte. La gara di andata è stata condizionata da alcuni episodi. Sapevamo che avremmo avuto un ruolo di prestigio, oggi non guardiamo la classifica, manca tanto, Vogliamo confermare le ultime prestazioni ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marotta a Sky: «Avversaria rispettabile ma vogliamo vincere. Sconfitta dell’andata è frutto di episodi»

