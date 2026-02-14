Marotta a Sky | Avversaria rispettabile ma vogliamo vincere Sconfitta dell’andata è frutto di episodi
Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha dichiarato a Sky Sport prima della partita contro la Juventus che l’avversaria è forte e merita rispetto, ma la sua squadra punta alla vittoria. Marotta ha anche ricordato che la sconfitta dell’andata è stata causata da alcuni episodi fortunati degli avversari. Il dirigente nerazzurro ha aggiunto che la squadra ha lavorato duramente per migliorare e affronta la partita con determinazione.
Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Inter Juve. Le dichiarazioni del numero uno nerazzurro. Beppe Marotta ha parlato a Sky prima di Inter Juve. PARTITA – « Vogliamo soprattutto confermare le ultime prestazioni e proseguire il rollino di marcia. Sappiamo che giocheremo con un avversario di tutto rispetto, ma vogliamo vincere ». SCONFITTA DELL’ANDATA – « Sapevamo che la squadra era, ed è, forte. La gara di andata è stata condizionata da alcuni episodi. Sapevamo che avremmo avuto un ruolo di prestigio, oggi non guardiamo la classifica, manca tanto, Vogliamo confermare le ultime prestazioni ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Cristante a Sky: «La Juve non è partita benissimo ma lotta per le posizioni che vogliamo raggiungere anche noi. Vogliamo vincere»
Cristante ha commentato la situazione attuale della Juventus, riconoscendo che la squadra bianconera non ha iniziato al meglio ma continua a impegnarsi per raggiungere le posizioni che si sono prefissata.
Marotta a cuore aperto: «Un onore essere presidente dell’Inter, vogliamo vincere e toglierci ancora tante soddisfazioni! Mi piace…»Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.
Inter, Marotta: Gara di andata condizionata da alcuni episodi. Mai nessun dubbio su ChivuIl presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della partita contro la Juventus a San Siro: Vogliamo. tuttomercatoweb.com
Petardo contro Audero, Marotta: Gesto insulso e clamoroso, situazione mai vissuta. Ora le indaginiEcco le parole di Beppe Marotta a Sky Sport dopo Cremonese-Inter, in particolare sull'episodio che ha visto coinvolto Audero ... msn.com
Marotta: "Dobbiamo confermare le ottime prestazioni recente e incrementare il ruolino di marcia. Ma giochiamo contro un avversario di tutto rispetto, sarà una bella partita. Spero in un risultato molto positivo. Sapevamo di essere forti, il 4-3 dell'andata è stato c facebook
Muharemovic-Inter, domani avversari con un occhio al mercato. Ausilio e Marotta lo seguono: ecco gli scenari x.com