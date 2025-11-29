Marotta a cuore aperto | Un onore essere presidente dell’Inter vogliamo vincere e toglierci ancora tante soddisfazioni! Mi piace…
Inter News 24 Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, così dopo aver ricevuto il premio “ Un Cuore da Leone – Gian Luigi Corti ”. Premiato nell’ambito del Charity Event di Stelle nello Sport col premio “ Un Cuore da Leone – Gian Luigi Corti ”, il presidente dell’Inter Beppe Marotta, salito sul palco, ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni riportate da Liguriasport. EMOZIONI – « Sono molto onorato e fiero di essere qua. Negli ultimi anni, grazie a un percorso fortunato e vincente, ho ricevuto tantissimi premi, però riceverlo qui a Genova, dove ho vissuto anni indimenticabili che poi mi hanno spinto a una carriera ancora più luminosa, rappresenta per me un momento molto importante. 🔗 Leggi su Internews24.com
