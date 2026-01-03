Dusan Vlahovic lascerà la Juventus a giugno, senza accordo per il rinnovo secondo quanto riportato dalla Gazzetta. La sua futura destinazione è ancora da definire, con alcuni contatti già avviati. Questa decisione apre nuovi scenari per il mercato dei calciatori e per il percorso del giovane attaccante. Restano da seguire gli sviluppi sulle possibili destinazioni e sulle trattative in corso.

Vlahovic lascia la Juve a giugno, secondo Gazzetta non ci sarà il rinnovo e sarà addio: quale sarà la sua prossima squadra! Contatti avviati. Mentre la Juve combatte sul campo per i suoi obiettivi stagionali, il futuro del suo numero 9 sembra ormai scritto lontano da Torino. Dusan Vlahovic è uscito di scena quel pomeriggio di fine novembre contro il Cagliari, vittima di una grave lesione all’adduttore che ha richiesto un’operazione a Londra e che lo terrà fuori fino a fine marzo o inizio aprile. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, quello che troverà al suo rientro sarà un ambiente affettuoso ma consapevole dell’addio: Luciano Spalletti lo riabbraccerà per il finale di stagione, in attesa di salutare la compagnia a giugno, alla naturale scadenza del contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic lascia la Juve a giugno, per Gazzetta niente rinnovo e addio: quale potrebbe essere la sua prossima squadra! Contatti già avviati

