Agriumbria scalda i motori all’Umbriafiere

La fiera Agriumbria si avvicina e a Bastia Umbra la macchina organizzativa è già in movimento. È l’edizione numero 57, e gli organizzatori lavorano a pieno regime per preparare un evento che riunisce produttori, professionisti e aziende del settore agricoltura, zootecnia e alimentazione. La manifestazione si conferma un punto di riferimento per chi lavora in questi comparti, offrendo un’occasione di confronto e scambio di idee.

BASTIA UMBRA – Macchina organizzativa a pieno regime per l'edizione numero 57 di Agriumbria, momento unico di confronto e scambio tra gli attori della filiera agricoltura, zootecnia e alimentazione. Anche in questa edizione Agriumbria registra un numero di oltre 450 espositori diretti e almeno 150 aziende che, pur avendo presentato domanda di partecipazione, non possono essere accolti per la solita questione della mancanza di spazio, anche a fronte dei 20.000 metri quadrati che sono stati aggiunti nelle due passate edizioni. Ma le questioni legate agli spazi e al tipo di strutture si intrecciano e trovano risposte con il recente evento, tenutosi il 26 gennaio 2026, dove la governance della struttura fieristica, davanti a istituzioni, mondo dell'imprenditoria e associazioni di categoria, ha presentato la nuova fase di Umbria Fiere.

