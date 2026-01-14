Il mese delle sfilate scalda i motori

Il mese delle sfilate di moda è un momento importante per l’industria, che si prepara a presentare le nuove collezioni. Mentre Firenze ospita le prime passerelle di menswear, l’attenzione si sposta poi su Milano e Parigi. Questo periodo rappresenta un’opportunità per professionisti e appassionati di rimanere aggiornati sulle tendenze emergenti e sulle novità del settore.

H ere we go! Si sa, l 'industria della moda è sempre proiettata verso il futuro. Mentre il menswear tiene banco a Firenze, prima di spostarsi a Milano e a Parigi, l'attenzione degli addetti ai lavori non perde tempo. E si concentra sulla New York Fashion Week di febbraio 2026. Dalle sfilate di New York Primavera-Estate 2026: 5 top e 5 flop X Dopo dodici mesi entusiasmanti, ricchi di trasformazioni, cambi al vertice e novità, il nuovo anno lascia presagire una certa stabilizzazione per il fashion system. Al grande e storico reset del 2025, insomma, dovrà necessariamente seguire un periodo di normalizzazione, senza che ciò tolga lustro e interesse alle numerose settimane della moda.

