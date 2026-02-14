Mareggiata alla foce del Tevere evacuazione per 50 persone a Fiumicino

Una mareggiata alla foce del Tevere ha spinto le autorità a evacuare 50 persone a Fiumicino. La tempesta ha provocato onde alte e intensi venti, che hanno messo in allerta i residenti e i soccorritori locali. Le squadre di emergenza sono intervenute rapidamente per mettere in salvo chi si trovava nelle zone più a rischio lungo la costa.

(Adnkronos) – Una forte ondata di maltempo si è abbattuta ancora una volta sull'Italia oggi, sabato 14 febbraio. Colpito in particolare il Centro-Sud, con piogge intense, temporali e raffiche di burrasca. Scattata quindi l'allerta arancione su parte di Sardegna, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e allerta gialla in Calabria, Toscana, Umbria e su parte di Sicilia, Sardegna.