Alla foce del Tevere una vera e propria emergenza rifiuti | la Regione corre ai ripari

Alla foce del Tevere si è verificata una crescente emergenza rifiuti, richiedendo interventi immediati. La Regione ha deciso di aumentare le risorse, concentrandosi sui territori più colpiti dal fenomeno. Un passo importante per affrontare la criticità e tutelare l’ambiente e la salute pubblica, garantendo una gestione più efficace dei rifiuti trasportati dal fiume.

