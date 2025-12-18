Alla foce del Tevere una vera e propria emergenza rifiuti | la Regione corre ai ripari
Alla foce del Tevere si è verificata una crescente emergenza rifiuti, richiedendo interventi immediati. La Regione ha deciso di aumentare le risorse, concentrandosi sui territori più colpiti dal fenomeno. Un passo importante per affrontare la criticità e tutelare l’ambiente e la salute pubblica, garantendo una gestione più efficace dei rifiuti trasportati dal fiume.
Più risorse a disposizione dei territori dove si concentrano maggiormente i rifiuti trasportati dal Tevere. È questa la richiesta che è stata presentata alla Pisana a vantaggio del Municipio X e di Fiumicino. Perché è alla foce del fiume che si concentrano i maggiori problemi.La foce del. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Foce del Tevere, continuano il lavoro di dragaggio a Fiumara Grande - Continuano in questi giorni i lavori di dragaggio a Fiumara Grande, intervento con cui la Regione Lazio contribuisce fattivamente alla navigazione in sicurezza delle imbarcazioni. regione.lazio.it
Tevere, via al dragaggio della foce: "Intervento atteso da anni, ora navigazione più sicura" - Dopo anni di attesa e richieste da parte degli operatori del settore nautico, è in dirittura d’arrivo il dragaggio della foce del Tevere all’altezza di Fiumara Grande, nel Comune di Fiumicino. romatoday.it
FIUMICINO ONLINE - Foce del Tevere, Califano (Pd): “Zona ad alta criticità ambientale, servono risorse per pulizia e ripristino” ... Clicca qui per leggere - facebook.com facebook
